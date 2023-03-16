Культура 16 марта 2023, 14:40 Концертмейстер Большого театра Владимир Пушечников ушел из жизни

Читать 360tv в

Владимир Пушечников, служивший концертмейстером Большого театра, умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на академию имени Гнесиных.

Музыкант долго и тяжело болел, вследствии этого и наступила смерть.

Реклама

Пианист Владимир Пушечников был заслуженным артистом России. Более 50 лет он заведовал кафедрой деревянных духовых инструментов в Большом театре и ушел с должности лишь в 2016 году.

Реклама

Авторы: