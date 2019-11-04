Химический квест, концерт всемирно известного гитариста и кино в тумбах. Чем удивила «Ночь искусств» в Подмосковье
Этой ночью жители Подмосковья могли прикоснуться к произведениям искусства — и это не аллегория. В балашихинской картинной галерее для посетителей создали специальную интерактивную зону, где все желающие могли попробовать восстановить полотно великого художника или нарисовать свою картину под чутким руководством наставника.
Еще одним сюрпризом для гостей галереи в Балашихе стал показ фильмов, сделанных главным хранителем по книгам Юрия Хоровского, на библейские темы. Причем сам показ проходил очень увлекательно — фильмы «спрятаны» в специальные тумбы.
Человек надевает наушники, заглядывает внутрь и таким образом знакомится с сюжетом, погружаясь в него.
А в Истре музей «Новый Иерусалим» превратили в маленький концертный зал для большой звезды.
Окунуться в мир Чехова. «Ночь искусств» прошла в музее «Мелихово»Подробнее
«Сейчас у нас еще один большой подарок посетителям. В Греческом зале идет концерт Артема Дервоеда — это исполнитель на классической гитаре, лауреат не только российских, но и международных конкурсов. Выступает в „Карнеги-холле“ в Нью-Йорке, в Германии, В Японии, в Большом зале консерватории, и вот теперь у нас», — рассказала заместитель директора музея «Новый Иерусалим» Гузель Герфанова.
«Очень классно, что здесь каждые полчаса какой-то концерт проходит или какое-то мероприятие, мне это очень понравилось», — поделилась участница акции «Ночь искусств» в Истре Светлана Кирсанова.
Жители Химок окунулись в музыкально-поэтическую атмосферу. Только тут акцент сделали не на инструментах, а на стихах. Артисты местного театра «Апрель» читали Пушкина и показывали отрывки из спектаклей — тех, с которыми участвовали в международных фестивалях и конкурсах.
А вот мемориальный музей-заповедник Д. И. Менделеева и А. А. Блока — усадьбу Шахматово превратили в лабораторию и соорудили таблицу Менделеева.
Гости музея разгадывали химические головоломки и слушали тематические стихи о химии, которые читал праправнучатый племянник русского ученого Николай Смирнов. К тому же в этом году юбилей научного открытия Менделеева.
«Именно 150 лет назад (1 марта, правда, весной) в 1869 году Дмитрий Иванович совершил свое величайшее открытие, сделал эту гениальную формулировку о зависимости свойств химических элементов от их атомного веса», — рассказал экскурсовод, праправнучатый племянник Д. И. Менделеева Николай Смирнов.
И это — лишь малая доля всех прошедших в рамках акции «Ночь искусств» событий. Акция является ежегодной, а на большинство выставок в подмосковных музеях можно попасть и в течение года.