Химический квест, концерт всемирно известного гитариста и кино в тумбах. Чем удивила «Ночь искусств» в Подмосковье

В России в седьмой раз провели ежегодную акцию «Ночь искусств». Особую программу подготовили музеи и театры. В частности, в столице на Пушкинской площади стихи читали актеры в образе великого поэта. А в Подмосковье звучали стихи о химии, усадьбу Шахматово украсили элементами таблицы Менделеева, в Истре звучала музыка в исполнении Артема Дервоеда, а в Балашихе проходили необычные кинопоказы.

Этой ночью жители Подмосковья могли прикоснуться к произведениям искусства — и это не аллегория. В балашихинской картинной галерее для посетителей создали специальную интерактивную зону, где все желающие могли попробовать восстановить полотно великого художника или нарисовать свою картину под чутким руководством наставника.

Источник фото: телеканал «360»

Еще одним сюрпризом для гостей галереи в Балашихе стал показ фильмов, сделанных главным хранителем по книгам Юрия Хоровского, на библейские темы. Причем сам показ проходил очень увлекательно — фильмы «спрятаны» в специальные тумбы.

Источник фото: телеканал «360»

Источник фото: телеканал «360»

Человек надевает наушники, заглядывает внутрь и таким образом знакомится с сюжетом, погружаясь в него.

Источник фото: телеканал «360»

А в Истре музей «Новый Иерусалим» превратили в маленький концертный зал для большой звезды.

Источник фото: телеканал «360»

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«Сейчас у нас еще один большой подарок посетителям. В Греческом зале идет концерт Артема Дервоеда — это исполнитель на классической гитаре, лауреат не только российских, но и международных конкурсов. Выступает в „Карнеги-холле“ в Нью-Йорке, в Германии, В Японии, в Большом зале консерватории, и вот теперь у нас», — рассказала заместитель директора музея «Новый Иерусалим» Гузель Герфанова.

Источник фото: телеканал «360»

«Очень классно, что здесь каждые полчаса какой-то концерт проходит или какое-то мероприятие, мне это очень понравилось», — поделилась участница акции «Ночь искусств» в Истре Светлана Кирсанова.

Источник фото: телеканал «360»

Жители Химок окунулись в музыкально-поэтическую атмосферу. Только тут акцент сделали не на инструментах, а на стихах. Артисты местного театра «Апрель» читали Пушкина и показывали отрывки из спектаклей — тех, с которыми участвовали в международных фестивалях и конкурсах.

Источник фото: телеканал «360»

А вот мемориальный музей-заповедник Д. И. Менделеева и А. А. Блока — усадьбу Шахматово превратили в лабораторию и соорудили таблицу Менделеева.

Источник фото: телеканал «360»

Гости музея разгадывали химические головоломки и слушали тематические стихи о химии, которые читал праправнучатый племянник русского ученого Николай Смирнов. К тому же в этом году юбилей научного открытия Менделеева.

Источник фото: телеканал «360»

«Именно 150 лет назад (1 марта, правда, весной) в 1869 году Дмитрий Иванович совершил свое величайшее открытие, сделал эту гениальную формулировку о зависимости свойств химических элементов от их атомного веса», — рассказал экскурсовод, праправнучатый племянник Д. И. Менделеева Николай Смирнов.

Источник фото: телеканал «360»

И это — лишь малая доля всех прошедших в рамках акции «Ночь искусств» событий. Акция является ежегодной, а на большинство выставок в подмосковных музеях можно попасть и в течение года.