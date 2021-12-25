Концерт в честь княгини Шаховской-Глебовой-Стрешневой прошел в «Геликон-опере»

«Геликон-опера» открывает сезон Оперных балов. И это прекрасный повод рассказать о бывшей владелице усадьбы, в здании которой сейчас находится театр. Речь идет о княгине Евгении Федоровне Шаховской-Глебовой-Стрешневой — именно ей в этом году посвящен праздник в «Геликоне».

Евгения Федоровна пережила революцию, а в 78 лет оказалась в тюрьме. Потеряла все, вышла из заточения и снимала комнату у своей бывшей кухарки. Умерла вдали от родины. Но как много она успела.

Что сделала княгиня вообще? Она перестроила свою центральную Московскую усадьбу, самую красивую, самую роскошную в театральный комплекс, и тем самым она притянула сюда огромное количество творческих людей Андрей Райкин Куратор выставки

Евгения Федоровна была дамой светской. На балах, где она бывала, гостей угощали и изысканными блюдами. Меню к обедам выполнены известнейшими русскими художниками: Васнецовыми, Апполирием и Виктором, Поленовым, Билибиным, Зворыкиным. И это была большая честь для гениев красок и кисти, как сейчас сказали бы — госзаказ.

«В 1883 году прошла первая публичная коронация Александра третьего и представляете себе 20 дней коронации и каждый день происходит мероприятие, к которому какой-то из художников оформляет меню», — отметила куратор выставки Татьяна Разумова.

Ранее в таком объеме коронационные меню не выставлялись. И теперь посетители долго изучают и цвет, и шрифт.

Рождественские балы в театре «Геликон-опера» повторяются каждый год, но в нынешнем цикле есть отличия.

«В этом году мы существенно изменили репертуар, у нас много имен появилось в труппе на нашем балу», — отметил режиссер концерта «Рождественский оперный бал» Ростислав Протасов.

Да, в 180-тую годовщину рождения княгини Евгении Федоровны режиссеру Ростиславу Протасову, восхищенному ее нелегкой судьбой, хотелось показать что-то особенное.

Вбирая в себя все эти исторические факты, мы поздравляем Евгению Федоровну со 180-й годовщиной, и мы считаем, что это только начало Ростислав Протасов Режиссер концерта «Рождественский оперный бал»

Здесь княгиню называют ангелом-хранителем. Кто знает, говорят, что могло бы случиться со зданием, если бы не незримое покровительство бывшей владелицы? Ведь в советское время часть особняка отдали под коммуналки, в 90-е вместо коммуналок были рестораны, а там и рейдерские захваты.