Концерт-посвящение медикам пройдет на Дворцовой площади во время ПМЭФ-2021

Во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) пройдет Фестиваль культуры. Его центральным мероприятием станет концерт-посвящение медикам и волонтерам «От классики до рока».

На Дворцовой площади Санкт-Петербурга выступят Диана Арбенина и симфонический оркестр театра Петруцелли из итальянского города Бари, сообщили в пресс-службе форума.

Совместное выступление итальянских и российских артистов пройдет 3 июня 2021 года. Концерт начнется в 20:00. Вход будет свободным.

Мероприятие организуют правительство Санкт-Петербурга и фонд «Росконгресс». Выступление призвано стать символом дружбы между Россией и Италией. Взаимопомощь двух стран и обмен знаниями внесли весомый вклад в общемировую борьбу с COVID -19, сообщили в пресс-службе.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что город активно работает над подготовкой концерта, уделяя особое внимание вопросам эпидемиологической безопасности.

Фестиваль культуры ПМЭФ-2021 носит название «Петербургские сезоны». Он объединит мероприятия культурной программы форума.