Концерт Little Big в Тюмени потребовали отменить за аморальность

Концерт группы Little Big в Тюмени, который запланирован на 21 ноября, потребовали отменить. Местный активист Виктор Копцев назвал творчество музыкантов аморальным.

Жалобу с соответствующей просьбой мужчина направил в департамент культуры города и городскую прокуратуру, сообщил портал Znak.com.

По мнению Копцева, в песнях Little Big содержится пропаганда алкоголя, наркотиков и разврата.

«[Песни] растормаживают сферу половых влечений, различных половых извращений, изобилуют ненормативной лексикой, выражают ненависть к семейным и государственным устоям», — заметил активист в одной из публикаций в социальной сети «ВКонтакте».

Активист самостоятельно перевел несколько текстов Little Big, где указал все употребленные нецензурные слова на английском языке.

Жалоба Виктора Копцева датирована 25 октября. В ней он утверждает, что творчество группы может спровоцировать детей на употребление наркотических веществ и психотропных препаратов, распитие спиртного и курение. Из-за Little Big, полагает он, молодежь решится на азартные игры, займется проституцией, будет бродяжничать или попрошайничать.

Шоу Little Big в Калининграде под угрозой срыва из-за активиста Подробнее

Мужчина указал, что в афише рейтинг группы указан как 14+. Это, уверен Копцев, нарушает закон о защите детей от вредной информации. Он попросил не только отменить выступление Little Big, но и запретить коллективу выходить когда-либо на сцену в Тюмени. Кроме того, мужчина считает, что творчество группы стоит проверить, а ее исполнителей привлечь к административной или уголовной ответственности при выявленных нарушениях.

Ранее в Тюмени, напомнил сайт Ura.ru, призвали бойкотировать концерт Егора Крида, а самого музыканта назвали «петухом». Творчество музыканта признали «сатанинским». Местный «родительский комитет» хотел отменить и концерт рэпера Face, но не преуспел в этом.