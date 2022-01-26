Концерт ко Дню освобождения Ленинграда от блокады пройдет онлайн

Концерт ко Дню полного освобождения Ленинграда от блокады в этом году проведут онлайн. Об этом сообщили «Невские новости».

Такое решение власти города приняли из-за сложной ситуации с коронавирусом.

В концерте примут участие народные артисты России Светлана Крючкова, Лариса Долина, Юлия Рутберг, Фарух Рузиматов, солист академии молодых оперных певцов Мариинского театра Григорий Чернецов, финалист телепроекта «Голос» Петр Захаров, ансамбль песни и пляски Западного Военного округа. Трансляция концерта состоится 27 января в 15:00 в эфире телеканала «Санкт-Петербург».