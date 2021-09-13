Концерт классической музыки провели в кальдере вулкана Горелый

На Камчатке в кальдере вулкана Горелый 11 и 12 сентября прошли бесплатные концерты для местных жителей. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».

«Газета.ru» рассказала, что на концертах выступили Сергей Малов, Дмитрий Илларионов и Борис Андрианов. Музыканты исполнили произведения Паганини, Генделя, Пьяццоллы и Баха. Выступление завершили этнической музыкой в авторском варианте. «Поскольку проект очень востребован, ведутся переговоры о проведении в следующем году мероприятия также на других локациях», — подчеркнули чиновники.