Концерт французской группы Paris Combo пройдет в Москве

Участники Paris Combo называют свой стиль «музыкой мира». В композициях они смешивают французский шансон, американский свинг, народные песни Италии и джаз-мануш в стиле Джанго Рейнхардта.

Коллектив состоит из музыкантов разных стран мира: гитарист Потзи из Алжира, пианист и трубач Дэвид Льюис из Австралии, барабанщик и бэк-вокалист Франсуа Жане, контрабасист Эммануэль Шаббэ и певица Белль дю Берри из Франции.

Paris Combo существует уже 20 лет. За эти годы его участникам удалось выпустить пять альбомов. Их пластинка Living Rooms даже завоевала статус золотого альбома.