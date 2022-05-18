Концерт для домашних животных прошел в Губкинском

Необычный концерт прошел в школе искусств имени Свиридова в Губкинском (ЯНАО). Попасть на него можно было только с домашним питомцем. Об этом рассказало «Ямал-Медиа».

«Я думаю, это отличный опыт, очень новый для нашего города и вообще на Ямале», — прокомментировала замглавы Губкинского по социальным вопросам Маргарита Черешнева.

На концерте исполнили классические и джазовые композиции. Отмечается, что особенно собакам понравились духовые инструменты.

«Сам факт, что разрешили приносить с собой животных, которые у нас на Севере зачастую даже не гуляют, — это просто поразительная идея! Так что невероятный концерт, оставил очень много впечатлений», — поделилась Екатерина, одна из посетительниц.