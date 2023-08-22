Культура 22 августа 2023, 13:48 Концерт Ани Лорак в Подмосковье призвали отменить Mash: общественник Бородин призвал отменить концерт Ани Лорак в Подмосковье Комсомольская правда/GlobalLookPress

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Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал отменить концерт украинской певицы Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) в Подмосковье. Мероприятие запланировано на 27 сентября, сообщил Telegram-канал Mash.

Артистка арендовала зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске, чтобы отпраздновать 45-летие. По словам Бородина, певица на своей странице в социальных сетях объявляла благотворительный сбор средств для украинцев. Эти деньги могут пойти на поддержку ВСУ, заявил общественный деятель. Он также добавил, что в своем профиле Лорак разместила ссылку на сайт с реквизитами иностранных банковских карт.

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Средства на приобретение оружия для украинской армии нередко собирают под предлогом благотворительности, добавил Бородин. Он попросил Генпрокуратуру России и власти Подмосковья рассмотреть обращение о запрете концерта певицы из-за неприемлемой позиции артистки в отношении проведения СВО, сообщил RT.