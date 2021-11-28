Концепцию развития кинематографа примут в России в 2022 году

Правительство рассмотрит концепцию развития российского кинематографа до конца года. В нее заложат мероприятия по прокату отечественных фильмов за границей и развитию кинообразования. В 2022 году эту концепцию примут. Об этом ТАСС рассказала глава департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Светлана Максимченко.

«Заседание правительственного совета по кинематографии планируется провести до конца года. Концепция дорабатывается на уровне индустрии, вносятся актуальные данные, связанные с пандемией. Я уверена, что в следующем году мы ее примем», — приводит агентство слова Максимченко на полях международного кинофестиваля «Форма жизни».

Она отметила, что при разработке концепции учли стремительное развитие киноискусства в России. По словам Максимченко, специалисты составили комплексную программу по развитию кинопроизводства в каждом регионе через развитие региональных киностудий — и не только за счет государства.

Международный кинофестиваль «Форма жизни» — это конкурс фильмов об окружающей среде. Он проходит в эти дни в Перми.