Консул Италии в Москве откроет бесплатные иммерсивные чтения «Божественной комедии» Данте

Цикл иммерсивных чтений из 12 публичных лекций начнется 14 ноября в 18:30 на территории Российской государственной библиотеки в Москве. Они будут проводиться один или два раза в месяц. Последнее чтение пройдет до мая 2020 года.

Любой желающий может бесплатно посетить лекцию, зарегистрировавшись на сайте www.danteworlds.ru. Там же будет с расписание и программа мероприятий. Перед чтением гости смогут продегустировать итальянское вино и ознакомиться с уникальными изданиями Данте и других авторов из Государственной библиотеки.

По мнение Франческо Форте, иммерсивность углубляет восприятия и создает эффект присутствия «души внутри» произведения.

«Данте в своей „Божественной комедии“ с помощью невероятно изысканных аллегорий предлагает читателю несколько уровней погружения в свою реальность, которая, на самом деле, знакома каждому из нас, причем независимо от времени и пространства, эпохи или страны. Чтобы усилить глубину восприятия, мы создали специальные визуальные эффекты. Я уверен, они позволят слушателям получить еще больше удовольствия от удивительного путешествия Данте, которое с течением жизни совершаем и мы сами», — заметил он.

Во время чтения консул обратит внимание на философию Данте.

«Наше общество стремительно меняется с развитием цифровых технологий, многие вещи происходят впервые в истории! Но глубоко внутри мы продолжаем задавать себе все те же философские вопросы, которые на протяжении веков волнуют людей по всему миру. Счастлив ли я? Доволен ли я жизнью? Не зря ли проходит моя единственная жизнь? Все ли я правильно делаю? В „Божественной комедии“ путешествие Данте в ад, чистилище и рай — это аллегория человеческой потребности задавать себе эти важные этические вопросы и находить на них соответствующие ответы. И цель моих лекций эту потребность удовлетворить, объяснить философию доступными словами, и не только на примере Данте, но и других философов и авторов — Демокрита, Платона, Фомы Аквинского, Карла Маркса, Эйнштейна и других», — пояснил Форте.

Генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда в свою очередь поддержал инициативу конкурса и подчеркнул, что «Божественная комедия» Данте откроет взаимный культурный обмен между странами.