Константиновский дворец представит рукописный Воинский Устав Петра Великого
Сотрудники Информационного историко-научного Центра — Военной исторической библиотеки Генерального штаба Вооруженных Сил РФ покажут 300-летний рукописный Воинский Устав Петра Великого, сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
В субботу 9 ноября в Санкт-Петербурге состоится международная конференция «Седьмые Волконские чтения». Там представят рукописный Воинский Устав Петра Великого, который был создан в 1719 году. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.
В Константиновском дворце гости смогут посмотреть на Устав, экземпляр которого обычно хранится в Военной исторической библиотеке Генерального штаба Вооруженных Сил РФ
Три части Устава рассказывают об организации войск, правах и обязанностях высших военных чинов, работе штаба, устройстве лагеря, полевых лазаретов, воинской дисциплине, обучении и воспитании солдат.