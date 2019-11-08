Константиновский дворец представит рукописный Воинский Устав Петра Великого

В субботу 9 ноября в Санкт-Петербурге состоится международная конференция «Седьмые Волконские чтения». Там представят рукописный Воинский Устав Петра Великого, который был создан в 1719 году. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

В Константиновском дворце гости смогут посмотреть на Устав, экземпляр которого обычно хранится в Военной исторической библиотеке Генерального штаба Вооруженных Сил РФ

Три части Устава рассказывают об организации войск, правах и обязанностях высших военных чинов, работе штаба, устройстве лагеря, полевых лазаретов, воинской дисциплине, обучении и воспитании солдат.