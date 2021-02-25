Конспект доклада о ранении Пушкина на дуэли представили в Петербурге

Выставка «Я ускользнул от Эскулапа…» открылась в Военно-медицинском музее Минобороны РФ. Здесь представлен конспект доклада главного хирурга Красной армии Николая Бурденко с анализом раны и лечения поэта Александра Пушкина после дуэли 8 февраля 1837 года, написал сайт «Петербургский дневник».

«Из писем, воспоминаний современников, небольшого количества медицинских документов можно узнать о перенесенных Пушкиным болезнях», — уточнили в пресс-службе Западного военного округа.

Отмечается, что выставка состоит из пяти разделов. Каждый из них посвящен конкретному периоду жизни поэта. Посетители музея узнают о тех болезнях, которые перенес Пушкин, а также его лечении и деятельности врачей.