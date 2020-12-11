Конный театр «Нарты» возобновит работу после трагедии в Кармадонском ущелье

В конном театре насчитывается 11 рысаков, каждый из них закреплен за определенным артистом. Сотрудники самостоятельно ухаживают каждый за своим жеребцом, воспитывают. Вместе они учатся выполнять сложные трюки и каждый день отрабатывают сложные номера.

Кроме того, в театре обновился конный и артистический составы, организована крытая арена для репетиций.

Путь театра оказался сложным, но он пытается оставаться на плаву, заявил художественный руководитель государственного конно-драматического театра «Нарты» Тимур Сикоев.

«Сегодня основной акцент делается на подготовку новых лошадей. Мы хотели в этом году поставить юбилейный спектакль, но нам помешала пандемия. Мы это обязательно сделаем, может быть в 2021 году. А в этом году мы хотим устроить для детей праздник — новогоднее представление. Есть сложности, но попробуем организовать спектаклей пять-шесть», — сообщил он.

«Нарты» — единственный в своем роде театр в России. Он объединил в себе конный спорт, драматическое, цирковое и хореографическое искусства.

Долгое время театр переживал трудные времена. В «Нартах» скончались семь человек из основного состава артистов в 2002 году, тогда сошел ледник Колка. Умерли и обученные кони. После сотрудники театра не имели возможности ставить спектакли из-за отсутствия крытого помещения для репетиций.