Конкурс во время пандемии. Кинокритик рассказал об ожиданиях от 77-го Венецианского кинофестиваля

Венецианский международный кинофестиваль стал первым событием такого масштаба после начала пандемии коронавируса. Само открытие мероприятия уже стало сенсацией. Об этом в беседе с «360» рассказал киновед Андрей Дементьев.

Он отметил, что пока сложно представить, как будут проходить показы фильмов с учетом выполнения новых санитарных правил. Сложности начались с самого начала, потому что в системе получения аккредитаций произошел сбой.

«Мы надеемся, что все будет нормально. Сейчас мы видим путаницу со всякими аккредитациями. Но первый блин всегда комом. Посмотрим, как пройдет», — отметил эксперт.

Сразу три российских режиссера привезли свои работы в Венецию. В основной программе конкурса покажут фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи». В параллельной программе «Венецианские дни» пройдут показы фильмов «Конференция» Ивана Твердовского и «Китобой» Филиппа Юрьева.

Андрей Дементьев заявил, что Кончаловский вполне может получить приз за свою работу.

«Он может взять приз за режиссуру или вообще за лучший фильм. У него есть все шансы для этого», — подчеркнул киновед.

Сам эксперт заявил, что ждет нового фильма Педро Альмодовара «Человеческий голос». Это новое прочтение известной пьесы Жана Кокто. Главная героиня — женщина, которая ведет беседу со своим возлюбленным. Это произведение не раз экранизировали. Героиню играли Анна Маньяни, Ингрид Бергман и Софи Лорен. Испанский режиссер пригласил исполнить главную роль в свою картину Тильду Суинтон.

«Она как раз может показать нечто новое, потому что она потрясающая актриса и очень нестандартная женщина», — заявил Андрей Дементьев. Фильм Альмодовара пройдет во внеконкурсной программе.

Кроме того, на фестивале представят незаконченный документальный фильм американского классика Орсона Уэллса. Картина посвящена автору картины «Беспечный ездок» Деннису Хопперу. Уэллс не успел закончить эту картину при жизни, но сама история великого режиссера о своем коллеге должна быть очень интересной.

В связи с пандемией коронавируса число мест в кинозалах Венеции сократили для обеспечения безопасной дистанции между зрителями. Для того, чтобы показать все представленные картины, организаторы возвели дополнительную площадку на острове Лидо. В остальном всех зрителей и гостей фестиваля обязали носить маски и использовать санитайзеры при входе в зал.