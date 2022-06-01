Конкурс уличного искусства «Культурный код» стартовал в России

В России между городами стартовал конкурс уличного искусства «Культурный код». Художникам из разных стран будет дана возможность создать арт-объекты под открытым небом и музеи монументального искусства, написал «Ридус».

Автором идеи выступил Дмитрий Левочкин, который еще в 2019 году превратил обычный микрорайон Москвы в музей современного искусства под открытым небом.

Тогда в российскую столицу по его приглашению приезжали 70 художников из 26 стран мира и раскрасили огромными граффити 40 фасадов домов в Одинцово.

Похожие фестивали уличного искусства проходили также в Солнечногорске, Челябинске, Казани, Нижнем Новгороде, арт-кластере «Таврида» и Солнечнодольске.