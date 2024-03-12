Культура 12 марта 2024, 18:12 Конкурс «Новые имена Ямала» проведут в Ноябрьске

Читать 360tv в

С 14 по 17 марта в Ноябрьске пройдет конкурс детского и юношеского творчества «Новые имена Ямала». Об этом рассказал телеканал «Ямал 1».

По словам директора музыкальной школы № 2 Антонины Поповой, более 150 региональных коллективов подали заявки для участия. Конкурсантов ждет несколько номинаций: «Фортепианные ансамбли», «Ансамбли струнных смычковых инструментов», «Ансамбли народных инструментов», «Вокальные ансамбли», сообщил RT.

Реклама

На открытии выступит обладатель гран-при «Симфонии Ямала» Жуй Мин.