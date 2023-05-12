Культура 12 мая 2023, 14:55 Конкурс на роль губернатора Голливудска объявили в Новороссийске

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Продюсеры фильма «Голливудск», съемки которого прямо сейчас проходят в Новороссийске, объявили конкурс на роль губернатора города. Об этом написал «ФедералПресс».

Анапская компания «Море АМС» предлагает поучаствовать в кастинге всем желающим. Требуются актеры на роли строителей, продавцов, официантов и даже губернатора Голливудска.

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«Желающие могут попробовать себя в ролях строителей, рабочих-нелегалов, амбалов, мастеров маникюра и массажисток, продавцов и официантов. И, конечно, требуется человек, который сыграет губернатора», — говорится в сообщении компании.