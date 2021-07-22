Конкурс на лучший видеоролик, снятый на языках коренных народов, пройдет на Ямале

Прием заявок для участия в ежегодном конкурсе видеороликов «Мы говорим на родном языке» завершился на Ямале. Было отправлено 50 индивидуальных и коллективных работ. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

Участники конкурса должны были в своих видеороликах продемонстрировать знания языков коренных малочисленных народов Севера и коми языка.

В конкурсе приняли участие жители Тазовского, Ямальского, Приуральского, Шурышкарского, Надымского, Красноселькупского районов и Салехарда. Самому младшему участнику конкурса пять лет. Самому старшему — 67 лет.

Самой популярной номинацией конкурса стала номинация «Родной язык — мое вдохновение». Для нее участники отправили 35 видеороликов. Второе место у номинации «Северный край — край мечты и романтики». В эту номинацию отправлено шесть работ. Голосование продлится до 1 августа 2021 года.