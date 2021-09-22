Конкурс на лучшего музейного работника пройдет в Ноябрьске

Пятый окружной конкурс профмастерства для музейных работников стартовал в Ноябрьске. В нем приняли участие 11 молодых сотрудников музеев со всего Ямала. Об этом сообщило «Ямал-Медиа».

Участники отметили, что самое ценное для них в конкурсе — обмен опытом. Они представят проекты, которые планируют реализовать в местных музеях.

«Каким способом привлечь людей в музей, что сейчас им интересно? Ситуация меняется, но могу сказать: не всем надо меняться. Есть музеи, которые должны оставаться монументальными, а есть те, которые могут себе позволить измениться и быть, как говорится, ближе. И главное — правильно понять, к какому из них ты относишься», — рассказал методист отдела фондов Приуральского районного краеведческого музея Александр Волков.