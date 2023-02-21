Культура 21 февраля 2023, 16:33 Конкурс на эскизный проект памятника Шаляпину запустят в Петербурге

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Директор театра «Мюзик-Холл» Юлия Стрижак в разговоре с «Петербургским дневником» рассказала о запуске городского конкурса на лучший эскизный проект памятника Федору Ивановичу Шаляпину.

«В 1990-е был проведен конкурс на проект памятника. В нем победил скульптор Александр Мурзин. Однако памятник так и не был установлен в парке», — сказала Стрижак.

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Памятник будет установлен в Александровском парке Петроградского района. По словам директора театра, руководство Петербурга поддержало идею увековечивания памяти Шаляпина. Весь 2023 год город на Неве будет отмечать 150-летие со дня рождения артиста.

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