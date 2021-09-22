Конкурс музейных работников Ямала начался в Ноябрьске

Конкурс работников музеев Ямала проходит в Ноябрьске. Об этом сообщило ИА «Север-пресс».

Три дня они будут проходить лекции, мастер-классы, делиться опытом. В конце будут выбраны лучшие.

В первый день участники мероприятия знакомились и лучше узнавали Ноябрьск. На второй они встретятся с сотрудниками музея современного искусства PERMM из Перми. Для всех проведут лекцию на тему вовлечения аудитории в музейную деятельность. Также участники сходят в Музей воинской славы имени Василия Григоры и во фьюзинг-мастерскую.