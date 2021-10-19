Конкурс мастериц состоялся на Ямале

Конкурс мастериц «Хранительница очага» провели на Ямале в честь Международного дня сельских женщин. Участницы конкурса должны были создать традиционных кукол северных народов, написало ИА «Север-Пресс».

В нем участвовали представительницы малочисленных коренных народов Севера из Надымского, Приуральского, Тазовского районов, Салехарда и Лабытнанги. Победительницами конкурса стали Алла Тайшина из села Аксарка, Мария Минаева из города Лабытнанги и Марина Витязева из Салехарда.