19 июня 2023, 17:12
Конкурс краеведческих проектов «Местознание» пройдет в Москве
Сергунина: в Москве впервые пройдет конкурс краеведческих проектов «Местознание»
Стартовал первый общегородской конкурс краеведческих проектов и практик «Местознание», сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Прием заявок на конкурс продлится до 30 июля. Отправить их могут сотрудники городских музеев, библиотек, выставочных залов и других культурных учреждений.
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Заявки будут принимать по восьми номинациям, таким как «Экскурсионная деятельность», «Мастер цифровизации», «Мемориальная и реставрационная деятельность». Победителей конкурса объявят осенью, а по его результатам в столице проведут фестиваль «Местознание» с работами лауреатов.
По итогам конкурса будет создана открытая платформа, где разместят лучшие лекции, исследования, экскурсии.
Наталья Сергунина
заместитель Мэра Москвы
Проект поможет жителям и туристам познакомиться с малоизвестными достопримечательностями столицы.
Ранее москвичам предложили выбрать победителей в конкурсе граффити «Стены» в проекте «Активный гражданин».
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