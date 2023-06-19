Культура 19 июня 2023, 17:12 Конкурс краеведческих проектов «Местознание» пройдет в Москве Сергунина: в Москве впервые пройдет конкурс краеведческих проектов «Местознание» Сайт мэра и правительства Москвы

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Стартовал первый общегородской конкурс краеведческих проектов и практик «Местознание», сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Прием заявок на конкурс продлится до 30 июля. Отправить их могут сотрудники городских музеев, библиотек, выставочных залов и других культурных учреждений.

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Заявки будут принимать по восьми номинациям, таким как «Экскурсионная деятельность», «Мастер цифровизации», «Мемориальная и реставрационная деятельность». Победителей конкурса объявят осенью, а по его результатам в столице проведут фестиваль «Местознание» с работами лауреатов.

По итогам конкурса будет создана открытая платформа, где разместят лучшие лекции, исследования, экскурсии. Наталья Сергунина заместитель Мэра Москвы

Проект поможет жителям и туристам познакомиться с малоизвестными достопримечательностями столицы.

Ранее москвичам предложили выбрать победителей в конкурсе граффити «Стены» в проекте «Активный гражданин».