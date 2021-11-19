Конкурс классического танца «Пируэты Подмосковья» пройдет в Серпухове в субботу

20 ноября в Серпухове пройдет масштабное мероприятие, посвященное классическому танцу — конкурс «Пируэты Подмосковья». Заявки на него подали уже больше 300 участников. Они будут состязаться по двум номинациям: «Авторские постановки на основе классического танца» и «Классическое наследие», показывая номера из мировых балетных произведений.

Мероприятие пройдет в ДК «Россия» при поддержке Министерства культуры Московской области. В ведомстве поделились, что событие обещает стать знаковым для города и для всего региона, оно будет настоящим праздником для всех, кто питает любовь к искусству классического танца и балетных постановок.

Конкурс завершится большим гала-концертом, гостями которого станут артисты Большого театра Карим Абдуллин и Татьяна Осипова. Председателем жюри выступит Владимир Кириллов — народный артист России, балетмейстер и завкафедрой классического танца Московского государственного института культуры.

Впервые конкурс «Пируэты Подмосковья» состоялся в Серпухове еще в 2002 году. Через семь лет ему присвоили статус Московского областного конкурса. Он проводится один раз в каждые два года.