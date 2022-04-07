Конкурс-фестиваль аккордеонистов и баянистов начался на Ямале

В Ноябрьске стартовал VI Открытый межрегиональный конкурс-фестиваль исполнителей на баяне и аккордеоне «Кубок Ямала». Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

Конкурс будет длиться в течение четырех дней. В нем примут участие 60 музыкантов из ЯНАО и ХМАО.

Председатель жюри, профессор Ростовской и Шанхайской консерваторий Юрий Шишкин обратил внимание на то, что на конкурсе необходимо стремиться превзойти самого себя. Он подчеркнул, что ожидает от педагогов и исполнителей серьезного и углубленного отношения к прослушиваниям и выступлениям.