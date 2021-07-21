Конкурс для журналистов и блогеров проведут на Ямале

Ямальские журналисты и блогеры смогут принять участие в четырех творческих конкурсах. Об этом сообщило агентство «Север-Пресс».

Три из них проводятся на Ямале традиционно: конкурс публикаций и репортажей по межэтнической тематике, конкурс работ и проектов СМИ «Медиапрофи» и конкурс «Сделано на Ямале», посвященный реализации нацпроектов в округе. Однако в этом году стартовал новый региональный конкурс «Это Ямал». Он посвящен туризму, природной уникальности и национально-культурной самобытности территории. Принять участие в нем смогут авторы медиапроектов, созданных на платформах мессенджеров. Также есть отдельная номинация для блогеров, число подписчиков которых превышает 500 человек.

«Это, конечно, пробный шар, но на Ямале всегда стараются оперативно и чутко реагировать на тренды развития современных медиа», — заявили в департаменте внутренней политики ЯНАО.

Прием работ открывается 1 сентября. Участники конкурса поборются за гранты от губернатора округа в размере 60 тысяч рублей за первое место в каждой номинации. Денежные призы предусмотрены и для призеров и дипломантов.