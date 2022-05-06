Конкурс детских рисунков для «Литературной почты» объявили в Петербурге

Жителям Санкт-Петербурга предоставят возможность с 19 по 22 мая бесплатно отправить с Дворцовой площади открытку в любую точку России. Новый проект был запущен «Петербургским дневником» и «Почтой России».

Конкурс приурочен к проведению Международного книжного салона и станет своеобразным продолжением «Новогодней почты», которая работала на Дворцовой площади перед Новым годом. Тогда горожане отправили более 21 тысячи открыток в разные уголки России.

Все желающие также могут отправить детские рисунки по мотивам произведений Корнея Чуковского на электронный адрес konkurs@spbdnevnik.ru или в личные сообщения в «ВКонтакте». Сделать это можно с 6 по 12 мая включительно.