«Конкурентов нет». Кинокритик назвал главного претендента на «Оскар»

Сегодня стали известны номинанты на вручение премии американской киноакадемии «Оскар». На получение заветной статуэтки в номинации «Лучший фильм» претендуют восемь картин. Кинокритик Егор Москвитин в беседе с «360» заявил, что из всего списка больше всех выделяется картина «Земля кочевников», конкурентов у которой просто нет.

Эксперт отметил, что показанная в этом фильме история похожа на то, что пережил весь мир в прошлом году, когда началась пандемия и все ушли в самоизоляцию. Дом стал тем местом, где люди пережили первую коронавирусную волну.

Фильм «Земля кочевников» рассказывает историю людей, которые скитаются по Америке, но при этом считают своим домом каждое место, где они останавливаются, объяснил кинокритик.

«Этот фильм показывает процесс созревания нации. Он построен в стиле роуд-муви, как освоение Дикого Запада. Америка по-разному работала с этим жанром всю свою историю. В 40−50-е годы это были вестерны с крутыми ковбоями, шерифами, гангстерами. Когда в стране начался культурный кризис, то в дорогу отправились хиппи, битники и наркоманы — герои „Полуночного ковбоя“ или „Беспечного ездока“. Сейчас героями западной дороги стали бездомные люди так называемого третьего возраста, те, кому больше 50 лет. Это говорит о созревании и старении нации», — рассказал Егор Москвитин.

Он отметил важный факт, что эта история, которую придумали женщины и рассказали женщины. Автором идеи, продюсером и исполнительницей главной роли стала Фрэнсис Макдорманд. Сценарий написала автор книги о кочевниках, журналистка Джессика Брудер, а режиссером стала Хлоя Джао.

«Это первая женщина, которая за много, много лет получила премию „Золотой глобус“ за режиссуру. До нее такого же успеха смогла добиться только Барбара Стрейзанд [в 1984 году]. А вручаются „Глобусы“ лет 70. Это несправедливая статистика. Сейчас появилась героиня, которая это хоть немного исправляет», — отметил кинокритик.

По словам Егора Москвитина, «Земля кочевников» — это фильм об исследовании Америки со стороны. Режиссер Хлоя Джао, хоть и живет в США, но родилась в Китае, а училась в Великобритании. Изучение американских мифов — это основная идея ее фильмов. В качестве примера Москвитин привел ее картину «Наездник» о ковбое, который повредил спину и больше не может скакать верхом, поэтому начинает придумывать свою жизнь заново.

Также эксперт отметил большой успех фильма «Земля кочевников». В активе создателей уже приз Венецианского кинофестиваля, фестиваля фильмов в Торонто, картину отметили в ассоциации американских кинокритиков и вручили премию «Золотой глобус».

Это фильм, который нравится абсолютно всем. Видимо, конкурентов у него нет Егор Москвитин кинокритик.

По его словам, единственными участниками гонки, которые могут претендовать на «Оскар», стали фильмы «Минари», «Суд над американской семеркой» и «Девушка, подающая надежды». У каждой из работ есть свои яркие стороны.

«Минари» — это американская картина, но снятая на корейском языке, поэтому она представлена в двух номинациях: «Лучший фильм» и «Лучший фильм на иностранном языке». Там рассказывается история корейских эмигрантов, которые приехали в Калифорнию в 70-е годы и пытаются заняться фермерством. Несмотря на постоянные неудачи, они продолжают следовать своей «американской мечте».

«Поскольку эта история рассказана глазами ребенка, то в ней остается свет, добро, тепло. Хотя с точки зрения родителей — это настоящая катастрофа. Это фильм в стиле «Древа жизни» Терренса Малика — действительно потрясающее кино», — оценил шансы на победу картины Егор Москвитин.

«Суд над американской семеркой» он назвал очередным доказательством того, что современный кинематограф становится дискуссионной площадкой, где представители разных поколений, убеждений и ценностей могут обсудить будущее своей страны и мира. «Девушка, подающая надежды», понравится любителям экшена. Тем более там поднимаются все еще актуальные темы насилия и харассмента,

«Но в главной категории, я думаю, победит «Земля кочевников», а приз за режиссуру достанется его постановщице Хлое Джао», — спрогнозировал кинокритик.

Егор Москвитин отметил, что ему очень жаль, что в конечный список не включили фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи».

«Я думаю, что это связано не только с восприятием фильма и его актуальностью для американского зрителя, но и с тем, что в список попадают те, кого активно и даже агрессивно продвигают. Это немного не тот случай», — пояснил эксперт.

Главным претендентом на победу в этой номинации он назвал фильм «Еще по одной». По словам кинокритика, это самая громкая премьера европейского авторского кино в прошлом году.

«Это драма о том, что случается с каждым, о кризисе среднего возраста. Это история о дружбе о семье и это просто потрясающая актерская и режиссерская работа. И Томас Винтерберг, и Мадс Миккельсен, которые сделали этот фильм, они уже девять лет назад за фильм «Охота» взяли «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке. Нет причин, чтобы они не повторили свой успех», — резюмировал Егор Москвитин.

О том, какие фильмы и актеры попали в окончательный список претендентов на «Оскар» можно прочитать в материале «360». Сама церемония пройдет 25 апреля.