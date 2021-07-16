Конфликт в МХАТ: худрук театра ответил Дорониной на претензии

Президент МХАТ и народная артистка СССР Татьяна Доронина написала письмо на имя Владимира Путина. В нем она попросила уволить действующего художественного руководителя театра Эдуарда Боякова. Актриса не постеснялась в выражениях. Она назвала его торгашом, непрофессионалом и бездарем. Однако сам Бояков не остался в стороне. Во время собрания театра он заявил, что после реконструкции здания из-за Дорониной «вывозили пыль и мусор грузовиками». Об этом сообщил МК.

В собрании принимали участие временно исполняющий обязанности директора МХАТ Олег Михайлов, художественный руководитель Эдуард Бояков, его заместитель Захар Прилепин. В качестве оппозиционной стороны выступали писатель Святослав Рыбас, почетный президент РГБ Виктор Федоров и помощник руководителя Минкультуры Анна Усачева.

Художественный руководитель театра отметил, что свое письмо Доронина составила «с огромным количеством грамматических ошибок».

Также Бояков заявил, что нужно сначала подробно ознакомиться с современным репертуаром театра, а уже потом критиковать его, добавил сайт «Дни.ру».

Другие участники собрания поддержали Боякова. Они заявили, что руководство театра выбрало правильный вектор развития. Дорону и ее сторонников сравнили с Львом Троцким или Голдстейном из книги Оруэлла «1984», пытающимися «повернуть вспять локомотив истории», передал News.ru. Сторонников Дорониной на собрание не пригласили.