Кончаловского ждет «Оскар»? Кинокритик объяснил феномен успеха «Дорогих товарищей»

У фильма Андрея Кончаловского есть большие шансы попасть в итоговый список номинантов на «Оскар». Но ему большую конкуренцию составляют американские картины, посвященные выборам и социальным переменам в США. Об этом «360» рассказал кинокритик, обозреватель Meduza и Esquire Егор Москвитин.

Российские картины «Дорогие товарищи!» Кончаловского и «Гунда» Косаковского вошли в шорт-лист «Оскара».

«Мне кажется, что из двух наших картин наибольшие шансы на попадание в итоговый список номинантов все-таки у фильма „Дорогие товарищи!“ Андрея Кончаловского», — рассказал Москвитин.

Кинокритик перечислил несколько факторов, по которым у фильма проглядываются большие шансы.

«Во-первых, это кино с понятной и большой фестивальной судьбой. Оно участвовало в конкурсе в Венеции. Во-вторых, это кино о противостоянии общества и власти. Эта тема актуальна не только для нас, но и для Европы и Америки. В-третьих, это кино заслуженного мастера», — объяснил он.

Эксперт отметил, что Кончаловского знают не только как постоянного участника венецианских конкурсов, но и как советского режиссера, который работал в Голливуде.

«В-четвертых, это черно-белое кино, а киноакадемики испытывают слабость к таким фильмам. Так что шансы есть. Но если сравнивать „Дорогие товарищи!“ с конкурентами, то из списка беспокойство вызывает датский фильм „Еще по одной“, потому что это настоящая сенсация и это кино, о котором много шумят. А для „Оскара“ все-таки важен шум вокруг картины», — поделился собеседник «360».

Он добавил, что именно из-за недостатка шума у российского фильма «Гунда» Виктора Косаковского мало шансов.

«Проблема в том, что наш документальный фильм будет соперничать с кучей фильмов, сделанных в Америке американскими стримингами, например Amazon, Netflix, Apple TV. А также с фильмом „Добро пожаловать в Чечню“ от HBO», — рассказал он.

Кинокритик подчеркнул, что эти сервисы умеют очень хорошо продвигать свое кино. Для такого узкого профиля, как номинация «Документальное кино», важно, чтобы как можно больше киноакадемиков о фильме просто узнали.

Кроме того, американские фильмы, которые будут бороться в этом году, связаны с выборами и социальными сдвигами в жизни США.

«Радуемся попаданию в шорт-лист, но, наверное, не стоит ожидать попадания в итоговый список. Если ошибусь, буду рад», — резюмировал эксперт.

Черно-белый фильм «Гунда» посвящен жизни свиньи и ее поросят, коровы и курицы. Исполнительным продюсером выступил Хоакин Феникс. А кинокартина режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» посвящена восстанию рабочих в Новочеркасске в 1962 году.