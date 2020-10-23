Кончаловского наградили в Чикаго за фильм «Дорогие товарищи»

Андрей Кончаловский удостоен приза за лучшую режиссуру на Международном кинофестивале в Чикаго. На смотр он приехал с фильмом «Дорогие товарищи».

Режиссеру вручили приз «Серебряный Хьюго», сообщила пресс-служба киносмотра.

Кончаловский поблагодарил за награду, заявив, что мечтает о том, «чтобы язык киноискусства непрерывно обогащался».

«Мне кажется, с каждым фильмом я пытаюсь раскрыть тайну, которая еще пока скрывается в феномене движущегося изображения, которое называется кино», — добавил режиссер.

Драма «Дорогие товарищи» рассказывает о расстреле рабочих в Новочеркасске в 1962 году. События показаны глазами партийной функционерки Людмилы Семиной, которую играет жена Кончаловского Юлия Высоцкая. Во время подавления выступлений героиня теряет дочь-подростка.

Ранее черно-белая картина получила специальный приз жюри на 77-м кинофестивале в Венеции. В российский прокат фильм должен выйти 12 ноября 2020 года.