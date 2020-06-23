Кончаловский рассказал о начале своей карьеры в Штатах

Кончаловский признался, что, когда приехал в Голливуд, у него были иллюзии, что он сможет устроить свою карьеру. За его плечами уже было Гран-при Каннского фестиваля за «Сибириаду».

«А в реальности получилось так, что я просидел два с половиной года без работы в кино, только преподавал в университете», — поделился режиссер.

По его словам, Голливуд — это то место, где прежде всего нужно уметь себя продавать, а режиссер приехал из СССР, где этому не учат и где это не нужно.

«Мне очень повезло, что я был знаком с Настасьей Кински — знаком еще по Парижу, где она пришла с Романом Полански смотреть „Сибириаду“. Помню, я позвал ее в ресторан», — продолжил Кончаловский.

Во время разговора актриса спросила, есть ли у режиссера сценарий для новой картины. У Кончаловского оказался текст, написанный для Изабель Аджани.

Кински заинтересовал сюжет фильма, и они поехали в Канны, где встретили израильского продюсера Менахема Голана. Он согласился продюсировать фильм Кончаловского, который получил название «Возлюбленные Марии».

«Так мне повезло, и я стал снимать в Америке картины, независимые от Голливуда», — подытожил режиссер.