Кончаловский отказался от номинации на «Белый слон» из-за политизации премии

Режиссер Андрей Кончаловский решил снять фильм «Дорогие товарищи!» с номинации на национальную премию кинокритики и кинопрессы «Белый слон». По его словам, он сделал это из-за политического аспекта, сообщило РИА «Новости».

«С сожалением вынужден сообщить, что я принял нелегкое для себя решение и прошу снять мой фильм „Дорогие товарищи!“ с номинации на национальную премию кинокритики и кинопрессы за 2020 год», — говорится в письме режиссера.

Кончаловский отметил, что «Белый слон» — важная премия в российском кинематографе, потому что она означает признание художественной ценности фильма со стороны профессионального сообщества.

«Поэтому мне грустно видеть, что в этом году номинантом национальной премии кинокритики и кинопрессы в категории „Событие года“ стал публицистический проект, который может рассматриваться как политический акт», — заявил режиссер.

Известно, что специальный приз за серию документальных «фильмов-расследований» получит Алексей Навальный и его коллектив. По мнению Андрея Кончаловского, этот проект не может оцениваться с точки зрения искусства. Он считает, что экспертный совет сделал невозможной «объективную оценку искусства кинематографа в рамках профессионального сообщества».

В начале марта фильм «Дорогие товарищи!» попал в шорт-лист премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в категории «Лучший неанглоязычный фильм».