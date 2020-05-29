Кончаловский назвал Пентагон самой жесткой цензурой в Голливуде

Настоящий закат Голливуда начался с охоты на ведьм, заявил он. После войны в комиссию по обвинению в антиамериканской деятельности были зачислены известные режиссеры, актеры и писатели. Второй удар по Голливуду произошел, когда люди с Уолл-стрит пообещали вкладывать деньги в произведения искусства. Однако взамен они попросили режиссеров работать на них. В результате деятелей искусства обязали делать фильмы Marvel.

«И поехало: Супермен, Спайдермен, Бэтмен, Айронмен и так далее. То есть деньги решили делать деньги. И все превратилось в машину, рассчитанную, чтобы создавать картины для юношества как можно более однообразные, с большим количеством эффектов», — рассказал Кончаловский.

По его словам, цензура в Голливуде гораздо более мощная, чем была в Советском Союзе. В СССР было запрещено снимать только картины, ставившие под вопрос роль Коммунистической партии. Если все же создавались запрещенные картины, их в итоге делали не на две тысячи копий, как обычно, а на две.

«Она вроде вышла, и ее нет. Но она была снята», — пояснил Кончаловский.

А в Голливуде не получится снять неугодную киноленту. Ее зарубят в зародыше при подаче заявки. Либо, если что-то не нравится, человека просто отстраняют от работы.

«Продюсер решает за тебя все. Как ты снимаешь, кого ты снимаешь. Ну, если ты не Спилберг, не человек, который приносит миллиард долларов», — добавил Кончаловский.

Однако самая жесткая цензура в Голливуде — Пентагон. В министерстве обороны США утверждают все фильмы, в которых задействованы военнослужащие или работники ЦРУ. Пентагон читает все сценарии и при необходимости требует внести правки.