Культура 18 мая 2023, 18:04 «Комсомольская правда» выпустила новый документальный фильм об опасностях знакомства в Сети

Читать 360tv в

«Комсомольская правда» презентовала документальный фильм «В поисках любви», который рассказывает о том, как бывает опасен поиск второй половинки в интернете. Об это сообщил сайт kp.ru.

Картина состоит из четырех новелл, в основу каждой из которых легли реальные истории. Кадая — о знакомстве в Сети, которое потом обернулось катастрофой. Кроме того, в фильме представлены и комментарии психолога, который советует, как не попасться на удочку аферистов.

Авторы: