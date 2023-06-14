Культура 14 июня 2023, 19:39 Композитор Матвейчук заявил, что культура в России должна быть более патриотична

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По мнению российского артиста, продюсера и композитора Глеба Матвейчука, России есть, чему поучиться у американцев в области воспитания патриотизма у детей и молодежи. Об этом он рассказал «Абзацу».

Артист отметил, что в США патриотизмом пропитано буквально все: от музыки до театра. И Россия могла бы позаимствовать такой подход.

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«Это работа на государственном уровне. Я не знаю, кто за это отвечает, но по крайней мере я, оглядываясь по стране, не вижу таких проектов, которые выполняли бы эти задачи», — отметил Матвейчук.

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