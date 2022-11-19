Культура 19 ноября 2022, 00:01 Композитор и лауреат «Грэмми» Нед Рорем умер в США Boosey and Hawkes: композитор Нед Рорем умер в США в возрасте 99 лет РИА «Новости»

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Композитор, писатель и лауреат музыкальной премии «Грэмми» Нед Рорем ушел из жизни в Нью-Йорке в возрасте 99 лет. Об этом сообщило музыкальное издательство Boosey and Hawkes в пятницу, 18 ноября.

«Boosey and Hawkes с прискорбием сообщает о смерти американского композитора и писателя Неда Рорема», — отметили в сообщении.

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В издательстве подчеркнули, что композитор умер в окружении семьи и друзей в своем доме в Верхнем Вест-Сайде в Нью-Йорке.

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Рорем родился 23 октября 1923 года в городе Ричмонд американского штата Индиана. В 1976 году Рорем получил Пулитцеровскую премию в области музыки за «Воздушную музыку: десять этюдов для оркестра». Спустя 13 лет он стал лауреатом «Грэмми». В 2004 году композитору вручили Орден искусств и литературы. В его коллекции множество известных эссе, дневников и писем, а также сотни музыкальных сочинений, в том числе симфоний и опер.