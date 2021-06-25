Комплекс в память о потопленном немцами теплоходе «Армения» построят у госпиталя в Севастополе

Черноморский флот подвел итоги конкурса на создание в Севастополе мемориального комплекса погибшим на санитарном теплоходе «Армения», который немцы отправили ко дну 7 ноября 1941 года у побережья Крыма. Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу объединения ВМФ.

Мемориал появится на территории военно-морского клинического госпиталя имени Н. И. Пирогова в районе причала на Павловском мысу. Оттуда «Армения» ушла в свой последний рейс.

К конкурсу присоединились шесть творческих коллективов и участники в индивидуальном зачете из Москвы, Подмосковья и Севастополя. Они представили 11 проектов. Члены жюри провели тайное голосование и определили победителя. Первое место заняла работа скульптора Алексея Чабаненко и архитектора Андрея Белого из Студии военных художников имени М. Б. Грекова.

Открытие мемориала на Павловском мысе приурочат к 80-летию со дня гибели санитарного транспорта, которое отпразднуют 7 ноября 2021 года. Памятник возведут за счет средств из бюджета Министерства обороны России.