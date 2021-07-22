Компания Warner Bros. выпустила основной трейлер «Дюны»

Компания Warner Bros. выпустила основной трейлер фантастической драмы «Дюна». Видеоролик появился на официальном YouTube-канале студии. Об этом сообщили Nation News.

Режиссером фильма стал Дени Вильнева. За основу сюжета фильма лег одноименный научно-фантастический роман американского писателя Фрэнка Герберта. В трейлере показаны ключевые персонажи картины и некоторые локации из грядущей ленты.

Главные роли в картине исполнили Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Джош Бролин, Джейсон Момоа, Зендея и другие именитые актеры. Сюжет картины рассказывает о событиях на планете Арракис. Земли планеты населены гигантскими песчаными червями и скитальцами-фрименами. Планета привлекает могущественные семьи, которые хотят добыть специальные пряности — важнейшие вещества во Вселенной.