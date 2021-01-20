Компания Warner Bros. сообщила о планах выпустить фильм «Вонка» в 2023 году

По словам создателей, картина выйдет на экраны 17 марта 2023 года. Съемки собираются начать лишь после снятия в Великобритании ограничительных мер, введенных по причине распространения коронавируса. Предварительно старт съемок намечен на сентябрь нынешнего года, информирует «Вечерняя Москва».

Отмечается, что продюсером ленты выступит Дэвид Хейман. До этого он работал над всеми частями серии фильмов о Гарри Поттере. Режиссером картины будет Пол Кинг. Он снимал «Приключения Паддингтона».

Кастинг на роли в ленте еще не проводился.

Ранее британский актер Руперт Гринт заявил, что больше не будет сниматься в фильмах. Причиной этого стало рождение дочери. Всемирную известность актеру принесла роль Рона Уизли во франшизе «Гарри Поттер».

Гринт заявил, что в будущем сменит род деятельности. По словам мужчины, мировая известность далась ему тяжело.