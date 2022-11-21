Культура 21 ноября 2022, 13:41 Компания Warner Bros. Animation создаст мультфильм по книге «Ледяной дракон»

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Американский писатель-фантаст Джордж Рэймонд Ричард Мартин рассказал издательству Penguin Random House об экранизации книги «Ледяной дракон», сюжет которой ляжет в основу мультфильма.

Писатель признался, что время от времени он писал книги, которые не были частью Вестероса.

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«И одной из них был рассказ, который я написал еще в 1978 году, о ледяном драконе, и называется он „Ледяной дракон“», — сказал Мартин.

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Компания Warner Bros. Animation уже купила права на произведение, сообщило ИА Nation News.