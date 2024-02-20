20 февраля 2024, 12:29
Комитет по охране культурных объектов Татарстана анонсировал ремонт дома, где жил Максим Горький
В Казани отремонтируют дом, где в 1884 году проживал писатель Максим Горький. Об этом сообщил сайт Inkazan.ru, ссылаясь на комитет по охране объектов культурного наследия Татарстана.
Специалисты уже провели комплексные инженерно-технические исследования. Часть конструкций здания признали неудовлетворительными. Кроме того, отдельные фрагменты находятся в аварийном состоянии, добавил RT.
Казань
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