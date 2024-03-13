Культура 13 марта 2024, 12:19 Комик Педро Тексидор умер от остановки дыхания Пуэрториканский комик Педро Хуан Тексидор умер в реанимации от остановки дыхания

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В реанимации больницы в Баямоне в субботу, 9 марта, на 73-м году жизни скончался пуэрториканский комик Педро Хуан Тексидор. У него резко остановилось дыхание, что и стало причиной смерти. Его друзья и коллеги выложили в соцсетях слова печали.

Тексидор родился в 1951 году. Он увлекался дизайном и рекламой. Позже он получил грант и начал заниматься актерским мастерством. Мужчина получил образование в Национальном университете. А спустя время стал частью труппы Teatro del Sesenta.

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Комик запомнился публике своим чувством юмора и актерским стилем. В конце 1980-х годов он создал пародийный рэп-дуэт Eros y Rap вместе со своим другом и коллегой по прозвищу Коротышка Кастро. А также в этот период он снимался в кино.