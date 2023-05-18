Культура 18 мая 2023, 16:03 Коми-деревня появится в Лабытнанги на историческом месте

Читать 360tv в

В Лабытнанги на мысе протоки Выл-Посл в низовьях Оби появится Коми-деревня. Об этом написал «Ямал-Медиа».

Именно за это место в прошлом году проголосовали жители города. По преданиям, здесь росли семь сакральных лиственниц, затем появилось первое стойбище, поселок, а потом вырос целый город.

Реклама

В этнокомплексе можно будет увидеть исторические вещи, а все убранство сохранит силу знакового для ямальцев места. Специалисты уже приступили к работам по благоустройству территории.