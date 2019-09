В Театре МДМ идут последние приготовления к главной премьере сезона — российской версии полумюзикла «Комедия о том, как банк грабили». Творческая команда пригласила на репетицию представителей СМИ. Вниманию гостей было предложено несколько сцен, открывающих разные грани этого вест-эндовского бриллианта.

Мероприятие началось с приветствия главы театральной компании «Бродвей Москва», продюсера Дмитрия Богачева: «Этот спектакль — наш реверанс в сторону Голливуда, но реверанс такой… немного с прищуром, потому что авторы постановки подошли к делу со свойственным им остроумием и тонко простебали известные фильмы. Поклонники и знатоки кинематографа заметят здесь отсылки и референсы к известным комедиям, шпионским фильмам и картинам других жанров — вспомним все, что нас радовало на экранах в последние пару десятилетий».

Первая сцена спектакля — побег из тюрьмы. Поначалу, во время уморительной словесной перепалки начальника тюрьмы со своим подчиненным, зрителю кажется, что по крайней мере этот фрагмент (а может и весь спектакль) будет полностью выстроен на каламбурах — классическом эстрадном приеме. Становится очевидно, что от этого шоу не следует ждать никакого «экшена» и заявленных в анонсе музыкальных номеров… Но только зритель смиряется с этим и начинает получать удовольствие от старого доброго текстового юмора, как вдруг он понимает, что его разыграли! Здесь никому нельзя верить, и все меняется очень быстро — как сюжет, так и способ существования артистов.

Источник фото: Театр МДМ

Об этих свойствах спектакля зрителям рассказала режиссер российской постановки Анна Шевчук: «В репетиционный процесс входили клоунские упражнения и упражнения игры. Основа актерского существования здесь — это игра, хулиганство. Игра жанром, игра материалом, игра друг с другом и со зрителем. Мы начинаем реальную историю, зритель только начинает в это верить… и тут обязательно происходит слом! И так устроена почти каждая сцена».

И действительно — зрители не успели опомниться, как комическая сцена побега из тюрьмы сменилась атмосферным вокальным номером Анастасии Стоцкой, которую с первых секунд можно и не узнать. В этом спектакле Анастасия предстает не в привычном для себя амплуа роковой красотки. Ее Рут — этакая чопорная 59-летняя тетушка, банковская секретарша… Хотя можно предположить, что к финалу она окажется кем угодно. «Жду показов на зрителя! Самое интересное в работе над ролью происходит на первых зрительских прогонах — тогда начинаешь проверять шутки, репризы. Здесь можно делать как угодно, это твой выбор. Существует партитура, но она допускает большой процент импровизации», — комментирует Анастасия Стоцкая.

Источник фото: Театр МДМ

Ее слова подтверждает исполнитель одной из главных ролей Павел Левкин: «Мне очень нравится сам материал, потому что это просто праздник для артиста. В общей выстроенной структуре, внутри жесткого режиссерского каркаса у каждого из нас есть пространство для импровизации и поиска. Меня чаще используют в амплуа героя, а здесь мой персонаж — преступник, злодей. У него есть очень крутая характеристика в пьесе — ему „нравится быть злым“, он сам получает удовольствие от того, какой он плохиш. При этом у него, как и у других персонажей, есть множество комичных ситуаций, в которых он вдруг показывает свои человеческие стороны».

Артист Даня Чванов исполнил для собравшихся сольный номер, в котором сыграл сразу трех персонажей. Сцена технически очень сложна, поскольку эти трое устраивают драку — звучит на грани фантастики, но это далеко не все, что довелось играть артисту в этой постановке: «Мне чрезвычайно нравится спектакль, потому что это и мюзикл, и драматический спектакль, и очень много персонажей, которые быстро меняются. Приходится постоянно переключаться, держать внимание. Это очень круто и интересно. Я исполняю 13 ролей: чайка, грабитель, принц Венгерский, сантехник, немец, просто любовник, старик. У каждого из моих героев есть что-то кайфовое, даже у тех, которые выходят на несколько секунд, в них есть особое удовольствие. Они все очень разные. Их сложно, но интересно продумывать!»

Источник фото: Театр МДМ

Последний из показанных номеров был посвящен центральному событию — самому моменту ограбления. Не будем раскрывать всех подробностей, чтоб сохранить интригу, но отметим, что вся сцена — один большой трюк требующий от артистов не только драматического дарования, но и мастерства в области эквилибристики.

Пока артисты и творческая команда готовятся к первым спектаклям, зрителям остается ждать премьеры 6 октября в Театре МДМ. Билеты можно приобрети уже сейчас на официальном сайте.

«Комедия о том, как банк грабили» с успехом идет четвертый сезон в Лондоне, во Франции спектакль получил одну из престижнейших театральных наград — премию «Мольер». Теперь спектакль об ограблении добрался до новой театральной столицы — Москвы. По сюжету, действие происходит в 1958 году в Миннеаполисе, США. В этом городе никому нельзя доверять: преступники выдают себя за полицейских, любовники наставляют друг другу рога, респектабельные жители города оказываются главными мошенниками. И все они охотятся за уникальным бриллиантом, который оставил на хранение в городском банке таинственный венгерский принц.

Источник фото: Театр МДМ

В театральной комедии-экшене будут исполнены и мюзикловые номера, включая хиты, ставшие частью золотой коллекции мировой эстрады, такие, как Dynamite трижды лауреата премии «Грэмми» Бренды Ли и Something’s Got a Hold on Me, четырежды лауреата премии «Грэмми» Джеймса Кливланда. В ролях: Анастасия Стоцкая, Павел Левкин, Анна Глаубэ, Даня Чванов, Александр Горелов, Кирилл Гордеев, Юлия Ива, Олег Савцов и другие артисты ведущих театров страны.