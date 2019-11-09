Комедия «Давай разведемся» победила на фестивале «Улыбнись, Россия!»

Фестиваль «Улыбнись, Россия!» проводится при поддержке Министерства культуры России. Он стал традиционным. С 2012 году местом проведения неизменно является Тула.

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Правительство региона сообщило, что главный приз фестиваля получила картина «Давай разведемся». Награду председатель жюри, заслуженный деятель искусств Аркадий Инин и зампредседателя администрации Тульской области Ольга Гремякова вручили продюсеру ленты Сергею Сельянову.

Жюри отсмотрела 17 лент производства России и девять зарубежных картин. Лучшим российским сериалом признали «Полицейского с Рублевки». Его выбрали зрители путем голосования. Лучшей актрисой среди женщин была признана заслуженная артистка России Елена Валюшкина. Она сыграла в фильме «Укрощение свекрови». В номинации «Лучшая мужская роль» победил Кирилл Коганович, исполнивший роли в фильмах «Грецкий орешек» и «Все или ничего».

Лучшая короткометражка — фильм «Солдатик». В пресс-службе сообщили, что эта лента является лауреатом полутора десятков российских фестивалей. Короткометражную картину сняла выпускница Высших курсов сценаристов и режиссеров Виктория Фанасютина.

На фестивале были показаны лучшие студенческие спектакли. Их представили главные театральные вузы столицы. Премию получили четверокурсники ВГИКа, показавшие постановку «12 стульев».

«Фестиваль подарил нам огромное количество ярких позитивных эмоций и зарядил нас хорошим настроением на весь год. Оно, как поется в известной песне, не покинет больше нас», — произнес представитель администрации Тульской области Валерий Шерин.