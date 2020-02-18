    18 февраля 2020, 20:08

    «Комбинация всех элементов». Шипенко — об успехе своей комедии «Холоп»

    Артур Блянихов

    Режиссер комедии «Холоп» Клим Шипенко обсудил с РИА ФАН успех своего фильма, который стал рекордсменом отечественного проката, собрав 3,152 миллиарда рублей.

    По словам режиссера, на успех картины повлияло много факторов, так как не может быть чего-то одного.

    «Комбинация всех элементов. Значит, все вот так правильно совпало. Все ингредиенты», — отметил Шипенко.

    Он добавил, что на исполнение главной роли он сам выбрал сербского актера Милоша Биковича. Его кандидатуру продюсеры ему не навязывали.

    «Именно Милоша я видел в этой роли», — признался режиссер.