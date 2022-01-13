Команда фильма «Елки 8» оправдалась за плагиат постера словами о вдохновении

Комментарий в Instagram по поводу якобы плагиата постера по отношению к работе норвежца Стига Дирдала дала команда фильма «Елки 8». Она признала схожесть.

«Но также на него похожа афиша рождественского концерта в Люцерне, праздничный постер канадского спортивного телеканала Sportsnet и еще десяток новогодних открыток из разных стран мира. Идея построить людей на фото в форме новогодней елки, которую придумал Дирдал, ушла в народ и превратилась во флешмоб. Мы также вдохновились этой концепцией», — написали «елочники».

Поскольку идеи авторским правом не защищаются, закон не нарушен. Команда уточнила, что не провела нужные поиски, ведь оказалось, что автор у этой идеи есть — это Стиг Дирдал. Создатели «Елок» подчеркнули, что связались с Дирдалом и готовы обсуждать компенсацию, а также предложить ему работу в новых проектах.

Режиссер Антон Богданов заверил ранее, что актеров для плаката фотографировали по одному. Киношники якобы не знали о задумке объединить их на снимке. При этом настоящими стали только лица актеров, остальное оформлено как компьютерная графика.